Tbs geëist tegen Ayoub Y. voor doodsteken Rik (18): 'Laat je behandelen'

Vandaag stond verdachte Ayoub Y. voor de rechter. Hij werd na de moord al snel in verwarde toestand aangehouden op het station van Oss. Er zaten bloeddruppels op zijn fiets en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer.

Waarom hij Rik doodstak, is nog altijd onduidelijk. Ook in de rechtbank gaf de verdachte daar vandaag geen duidelijkheid over.

'Ik was heel angstig die dag'

"Ik weet niet hoe dat bloed op dat mes is gekomen", zei Y.. Wanneer hem gevraagd wordt wat hij nog wel van die dag weet, vertelt hij over insecten die hem aanvielen in zijn hoofd. "Ik was heel angstig die dag. Die insecten hadden invloed op mijn hersenen. Als ik at, moest ik overgeven. Ik kon ook niet zelfstandig opstaan. Ik heb veel geleden toen, ik dacht dat mensen mij om het leven wilden brengen. Daarom besloot ik die dag mijn huis te verlaten."

Y. werd daarna door getuigen gezien op de plek waar Rik werd neergestoken, door zijn telefoongegevens is bekend dat hij rond het moment van het incident in die buurt was en hij is vastgelegd camerabeelden in de omgeving. Y. zegt zelf zich niets meer te herinneren van dat moment, maar hij beweert wel: "Ik heb niemand vermoord."