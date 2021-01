Instructeur hoeft cel niet in na dodelijke val Sieb (14): 'Had nooit mogen gebeuren'

Neemt de zaak altijd mee

Tijdens de verklaring vertelde de instructeur nooit meer als instructeur aan de slag te willen. De kliminstructeur getuigde verder dat hij met het dodelijk ongeluk opstaat en gaat slapen.

Tegen de man was twee jaar cel geëist. Een deskundige had geoordeeld dat de instructeur onder tijdsdruk het touw niet goed had bevestigd en twee touwen had moeten gebruiken. Maar vanwege tijdsdruk mocht Sieb met één touw abseilen.

Vandaag oordeelde de rechter dat de kliminstructeur twaalf maanden voorwaardelijke celstraf krijgt en een geldboete van 600 euro, schrijft het Nieuwsblad.

Emotionele vader

Ook de vader van Sieb getuigde in de rechtbank. Sieb had nog een broer en zusje. "Onze wereld stortte in door iets wat nooit had mogen gebeuren. Sieb zal voor altijd 14 jaar blijven", sprak de vader.

Het bedrijf dat de excursie organiseerde hing ook een straf boven het hoofd, maar de directie werd vrijgesproken. De instructeur moet het gezin ook een schadevergoeding van 65.000 euro betalen.