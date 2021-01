Beveiliging Tweede Kamer onder loep na bestorming Capitool

Dat bevestigt een woordvoerster van voorzitter Khadija Arib. Volgens haar is de beveiliging van de Kamer wel op orde, maar is het 'altijd goed om alles weer te checken, alle protocollen tegen het licht houden, het bouwkundige deel van het gebouw opnieuw te inspecteren en te kijken of er kwetsbaarheden zijn.'

Flink aangescherpt

De beveiliging van het Kamergebouw is de afgelopen jaren flink aangescherpt. Er staat onder andere bewapende marechaussee voor de ingangen. Verder moeten alle bezoekers van de Kamer door de beveiligingspoortjes en hun spullen door een scanapparaat.