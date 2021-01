Dronken man aangehouden voor aanrijding 7-jarig meisje in Haarlem

De aanrijding gebeurde gisteren op de Rijksstraatweg in Haarlem. Toen hun stoplicht op groen sprong, wilden twee meisjes daar oversteken. Een van hen werd vervolgens aangereden en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Getuigenverklaringen

De bestuurder, die was uitgestapt om te kijken maar daarna weer was doorgereden, werd ruim een uur later aangehouden op basis van getuigenverklaringen. Bij een blaastest bleek dat hij bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Hoe het met het meisje gaat, is niet bekend.