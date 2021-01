Arlette (52) kreeg gisteren coronaprik: 'Beurs plekje, meer niet'

'Voel me fit'

Arlette heeft naar eigen zeggen prima geslapen en voelt zich vandaag, zo'n 16 uur na de prik, fit. "Behalve dat plekje op mijn arm heb ik nergens last van. Ik heb geen griepklachten of iets dergelijks."

Hoewel de vaccinatie niet verplicht is, heeft ze niet getwijfeld of ze gevaccineerd wilde worden. "Ik vind normaal gesproken eigenlijk dat je lichaam ziektes buiten de deur moet houden. De griepprik sla ik dan ook altijd over. Maar deze vaccinatie is belangrijk om uit deze crisis te komen, en daarom heb ik me laten vaccineren."