Wolf gespot in Friesland, boeren willen groot hek om provincie

Daar komt bij dat ook voor het hek zelf vergunningen nodig zijn. En die bij elkaar krijgen is ook een ingewikkelde taak. Van der Meer: "Daar gaan de gemeenten over. Die moeten kijken in de bestemmingsplannen of er überhaupt een hek mag komen op die plekken. Dan zal er ook een discussie komen over of het wenselijk is, een hek in een mooi, groen landschap."

Hek in de tuin

"En niet alle plekken waar het hek moet komen, zijn waarschijnlijk van de overheid. Als het van anderen is, dan moeten zij ook nog maar instemmen met zo'n hek in hun tuin of weiland. Dus zelfs al zou het juridisch haalbaar zijn, wat ik ten zeerste betwijfel, dan vermoed ik dat het in de praktijk sowieso vastloopt."