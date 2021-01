Lobby is begonnen: patiëntenverenigingen willen voorrang bij de prik

'Minister is ons vergeten'

Wel pleiten patiëntenorganisaties voor voorrang. Zoals de net opgerichte actiegroep: Jonge(re) Risicogroep Eerst (JRE), een club die zich inzet voor bijna een miljoen 60-minners met een kwetsbare gezondheid. De actiegroep eist van minister De Jonge dat hij hen voorrang geeft bij de vaccinaties.

"Wijzelf en onze gezinnen zitten al zo’n tien maanden in isolatie. De verwachting dat we dat nog zo’n tijd volhouden is onmenselijk", zegt Valerie Flier namens de actiegroep.

'Leven als gevangenen'

De actiegroep spreekt namens diabetici, mensen met een auto-immuunziekte en patiënten met long- en nieraandoeningen. "Wij eisen van minister De Jonge dat hij ons voorrang geeft. Dat jonge risicopatienten zo'n 5 miljoen anderen voor zich zien gaan bij het vaccineren, is onacceptabel."

Valerie is zelf nierpatiënt. Haar nieren werken bijna niet meer vanwege honderden cystes. "Sinds corona is het leven van mij en mijn dochter van 7 jaar stil komen te liggen. Zij is sinds maart niet meer naar school geweest. We leven als gevangenen. We verdienen voorrang."