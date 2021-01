Zij willen voorrang bij een prik: 'Ik heb kanker, dit is mijn laatste jaar'

"Mijn nieren werken bijna niet meer. Ik heb honderden, misschien wel duizenden cystes in mijn nieren", zegt Valerie van de Flier (41). Eigenlijk zou ze dit jaar een niertransplantatie krijgen, maar vanwege corona is dat niet doorgegaan omdat haar donor waarschijnlijk uit het buitenland moet komen. "Als ik corona krijg, is de kans dat ik overlijd 25 procent. En dat geldt ook voor al die anderen nierpatiënten."

Daarom vindt ze dat die patiënten voorrang verdienen. "En die bijna 1 miljoen 60-minners met een kwetsbare gezondheid. Het lijkt er op dat Hugo de Jonge ons bestaan is vergeten."

Stil komen liggen

Sinds corona is het hele leven van Valerie én haar gezin stil komen te liggen. "Mijn dochter Oriana van 7 is sinds maart niet meer naar school geweest. Ze zit thuis, opgesloten. Kan ook niet met vriendjes spelen. Ze doet het geweldig goed, maar ik vind het verschrikkelijk. Normale mensen die hun kind bewust gevangen houden, gaan de gevangenis in en krijgen tbs. Maar mij wordt geadviseerd om mijn kind niet naar buiten te doen vanwege de corona."

Valerie kan niet wachten tot ze weer een gewoon leven kan leiden. "Die prik kan niet snel genoeg komen. Ik weet niet wanneer ik aan de beurt ben. Met de huidige planning hoop ik op half mei. Maar er is nog zoveel onzeker. Ik weet nog niet eens welk vaccin ik krijg. Of ik het volhoud? Ik moet wel. Ik heb geen keuze."