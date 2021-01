Mogelijk strengere maatregelen, dit doen de landen om ons heen

Ook in de landen om ons heen is het einde van de maatregelen nog niet in zicht. In België wordt binnenkort besloten over verlenging van de lockdown, in Duitsland is die verlengd tot 31 januari en in Groot-Brittannië zelfs tot half februari. In die landen bewijzen ze ook dat de maatregelen nog een stuk strenger kunnen dan hier.

Avondklok

In beide landen zijn 'toeristische activiteiten' waaronder hotelovernachtingen nu al niet toegestaan. Ook geldt in delen van Duitsland een avondklok, wat betekent dat mensen 's avonds en 's nachts de straat niet op mogen, en mogen mensen in zogenoemde 'coronahotspots' maximaal 15 kilometer van hun huis komen. Mensen mogen nog maar één persoon van buiten hun huishouden thuis ontvangen. De scholen blijven daar al die tijd gesloten.

Een avondklok geldt ook in België. Daar mogen mensen tussen twaalf uur 's nachts en vijf uur 's morgens niet op straat komen. De winkels zijn open, maar mensen mogen daar maximaal 30 minuten binnen zijn. Nauw contact hebben mag maar met één vast persoon buiten het gezin, voor wie alleen woont mogen dit twee mensen zijn.

15 mensen bij kerkdienst

Kerkdiensten, begrafenissen en bruiloften mogen doorgaan, maar daar mogen – kinderen en de voorganger niet meegerekend – maximaal 15 mensen bij elkaar zijn. Eten na afloop is niet toegestaan.