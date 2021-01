Met corona besmette baby overleden, kindje had onderliggende aandoening

Het kindje is eind vorige week overleden, meldt de RIVM-woordvoerder. Het is voor het eerst in ons land dat een met corona besmet kindje tussen de 0 en 4 jaar is overleden.

'Heel droevig'

Om privacyredenen wil het RIVM niet meer informatie kwijt over de overleden baby. Uit de registratie valt op te maken dat het een jongen was. Een woordvoerster van het instituut noemt het overlijden 'heel droevig'.

Ze kan niet zeggen aan welk 'onderliggend lijden', zoals het RIVM ernstige aandoeningen noemt, de baby leed. "Het was geen gezond kindje", is het enige dat ze erover kwijt kan.

'Geen extra risico'

Het overlijden van het kind wil niet zeggen dat kinderen nu ineens meer risico lopen door het coronavirus, aldus de woordvoerster. Er is volgens haar geen enkele aanleiding om daarvoor te vrezen.