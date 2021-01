Langer wachten met tweede prik Pfizer? 'Dat kan, maar is niet zonder risico's'

1. Waarom is dit een belangrijk punt nu?

In tijden van nood is dit ineens een zeer prangende vraag. En het zijn tijden van nood. In Engeland lopen de ziekenhuizen in hoog tempo vol, en ook in ons land is het erg spannend of we uiteindelijk genoeg capaciteit in de ziekenhuizen zullen hebben voor alle coronapatiënten.

Vaccineren is uiteindelijk dé manier om van corona af te komen, en dus ook van overvolle ziekenhuizen. Want ben je gevaccineerd, dan word je hoogstwaarschijnlijk niet ziek. Maar niet iedereen kan meteen gevaccineerd worden, daarvoor zijn er op dit moment te weinig vaccins.

En dus wordt er in meerdere landen (o.a. Engeland, Duitsland, Denemarken, België) nagedacht over het uitstellen van de tweede prik. Want meer mensen in de risicogroep een eerste prik geven, betekent waarschijnlijk dat minder mensen op korte termijn ziek kunnen worden. Maar uiteindelijk moeten ze wel een tweede prik krijgen.