Wanneer ben jij aan de beurt? Dit is het vaccinatieplan

Deze week begint het vaccineren in Nederland. Als eerste zijn medewerkers van verpleeghuizen aan de beurt, snel daarna ook de bewoners. Gezonde zestigplussers kunnen pas in maart een vaccin krijgen. En ben je jonger dan 60 en heb je geen medische indicatie? Dan wordt het april of mei. Wie krijgt wanneer en waar welk vaccin? Dat lees je hier.

Vandaag heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een kamerbrief gepubliceerd met daarin het vaccinatieplan voor Nederland. Er worden wat slagen om de arm gehouden, omdat de daadwerkelijke planning afhangt van de goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Oktober Maar voor nu is dit de vaccinatiestrategie. De verschillende groepen krijgen allemaal 2 prikken, met een tussentijd van zo'n drie weken. Als alles volgens plan gaat, is Nederland voor 1 oktober gevaccineerd: Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicap­tenzorg, wijkverpleging en Wmo-onder­steuning Wanneer: tussen 6 januari en 1 mei

tussen 6 januari en 1 mei Welk vaccin: BioNTech/Pfizer, Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

BioNTech/Pfizer, Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi Vaccinatielocatie: een aantal centrale locaties (via de GGD) Lees ook: Zij kregen al een vaccinatie-oproep binnen: 'Iemand moet de eerste zijn' Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling Wanneer : tussen januari/februari en 1 juni

: tussen januari/februari en 1 juni Welk vaccin: Moderna of BioNTech/Pfizer

Moderna of BioNTech/Pfizer Vaccinatielocatie: in de instelling zelf Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen (IC en kliniek, ambulance, spoedeisende hulp) Wanneer: tussen 6 januari en half februari

tussen 6 januari en half februari Welk vaccin: BioNTech/Pfizer

BioNTech/Pfizer Vaccinatielocatie: Ziekenhuis Intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers. Wanneer: tussen februari / maart en 1 juni

tussen februari / maart en 1 juni Welk vaccin: Moderna, Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Moderna, Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi Vaccinatielocatie: bij de GGZ-instelling Thuiswonenden van 60-75 jaar. Wanneer: tussen half maart en 1 oktober

tussen half maart en 1 oktober Welk vaccin: BioNTech/Pfizer

BioNTech/Pfizer Vaccinatielocatie: een centrale locatie (via de GGD) Bekijk ook: dit is het plan voor de komende maanden Bekijk deze video op RTL XL Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar Wanneer: tussen eind maart en 1 oktober

tussen eind maart en 1 oktober Welk vaccin: Moderna

Moderna Vaccinatielocatie: Thuis of in een huisartsenpraktijk (via de huisarts) Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie Wanneer: tussen eind februari en 1 oktober

tussen eind februari en 1 oktober Welk vaccin: Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi Vaccinatielocatie: bij de huisartsenpraktijk (via de huisarts) Alle overige zorgmedewerkers Wanneer: tussen april en 1 augustus

tussen april en 1 augustus Welk vaccin: Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi Vaccinatielocatie: bij het ziekenhuis of de instelling waar ze werken (via hun werkgever) Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie) Wanneer: tussen april / mei en 1 oktober

tussen april / mei en 1 oktober Welk vaccin: Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi

Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi Vaccinatielocatie: Centrale locatie of huisartspraktijk (via de GGD of huisarts) Levertijd en werking In de vaccinatiestrategie wordt rekening gehouden met de levertijd van de verschillende vaccins, en de werking er van bij verschillende (leeftijds-)groepen. Van Pfizer en Moderna is bekend dat de werking van die vaccins bijzonder goed is bij 60-plussers, daarom wordt dat vaccin gebruikt voor de meeste 60-plussers. Andere vaccins worden waarschijnlijk wel sneller en in grotere hoeveelheden geleverd, waardoor het kan dat het langer duurt voordat alle 60-plussers gevaccineerd zijn.



Document 1



Document 2

Bovenstaande is de verwachting volgens de planning die gepubliceerd is op de website van de Rijksoverheid. Hieronder kun je deze documenten zelf ook lezen (klik voor de pdf).Document 1 Document 2 Volg ons liveblog: Vaccinatie van eerste zorgmedewerkers begint woensdag