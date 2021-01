'Hij bracht mij naar de feestjes, ik bracht hem na zijn dood daarnaar terug'

Zijn vrouw Karin:

"Sjef en ik hadden allebei een scheiding achter de rug toen we elkaar leerden kennen via datingsite Lexa.nl. Toen ik hem zag, wist ik gelijk dat hij de man van mijn leven zou zijn. Hij was het gewoon voor mij, en ik was het blijkbaar ook voor hem. Wat hadden we elkaar graag jaren eerder ontmoet, zeiden we vaak. Misschien genoten we daarom extra hard van elkaar.

Toen ik Sjef leerde kennen, leerde ik ook te genieten van nieuwe dingen in het leven. Zo was hij gek op muziek, maar ik was nog nooit in mijn leven naar een concert of muziekfestival geweest. Toen we een relatie kregen, stond hij erop dat dat zou veranderen. Hij vond dat we samen feestjes moesten bouwen, en ik bleek het geweldig te vinden. Samen dansen op festivals, samen lol maken, we waren helemaal in onze nopjes daar."