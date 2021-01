Tim (11) belandde op ic door vuurwerkbom: 'Wonder dat hij nog leeft'

Tim ligt nog altijd in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. "Hij is van de intensive care af en gelukkig bij kennis. Maar het is nog onduidelijk hoe het verder moet", zegt oom Edward.

Het hele gezin leeft in een nachtmerrie en kan nog amper bevatten wat er is gebeurd, vertelt hij. "Tims lever is door de enorme klap doormidden. Helemaal gescheurd. Het is nu afwachten of zijn lever uit zichzelf herstelt. Als dat niet gebeurt, moet hij nog geopereerd worden. Mijn zus, Tims moeder, en zijn vader zijn continu bij hem."