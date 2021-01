Belg (28) overleden na checken waarom vuurpijl niet werkte

Het incident vond plaats in de deelgemeente Pulle, ten oosten van Antwerpen. De man was daar met zijn gezin en wilde ondanks het vuurwerkverbod toch enkele vuurpijlen afschieten. Toen hij van dichtbij wilde bekijken waarom een vuurpijl het niet deed, ontplofte de pijl in zijn gezicht.

Vuurwerk niet verboden

In Duitsland is zeker een man om het leven gekomen door vuurwerk, ondanks een verbod op de verkoop daarvan in de aanloop naar de jaarwisseling. Het gebruik van vuurwerk was niet verboden en om middernacht werd op verschillende plaatsen dan ook flink geknald.

In Nederland werd er ook flink vuurwerk afgestoken, zo zie je in onderstaande beelden: