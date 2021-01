Overal knalde het om 12 uur 's nachts: 'Je handhaaft alleen de excessen'

Ook anderen reageren op sociale media boos of teleurgesteld. "Ik hoop dat jullie allemaal een serieuze boete krijgen. Ik heb honden die er doodsbang van zijn", zegt Candy op Facebook. En Margit vindt het schandalig en asociaal. "Het afsteken is verboden, maar niemand in Nederland schijnt zich eraan te storen."

Cadeautje

Uiteraard vond niet iedereen het vervelend dat er pijlen de lucht in gingen. Irma bijvoorbeeld: "Ik werd er zo blij van. Had de burgerlijke ongehoorzaamheid niet in deze grote mate verwacht. Was een cadeautje."

Ze kreeg bijval van sommige andere twitteraars: