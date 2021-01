Wel incidenten, maar veel minder vuurwerkslachtoffers in nieuwjaarsnacht

Politiebond: veel incidenten, geen veldslag

Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond zegt dat agenten toch nog wel vaak moesten optreden. Vooral voor vuurwerk afsteken, illegale feesten en brandstichtingen. Vooral het aantal autobranden viel op, zei Struijs.

Volgens Struijs is de jaarwisseling 'geen veldslag' geworden, zoals die in eerdere jaren door de politie werd ervaren. De incidenten waren erg verspreid, zegt de NPB-voorzitter. Grote brandhaarden waren er niet zozeer. Tegen 03.00 uur werd het volgens hem wel rustiger, mede door de mist. Maar ook in de ochtend worden nog altijd illegale feesten beëindigd, vertelt hij.

Wat hem verder opviel was dat veel mensen incidenten bij de politie meldden. Omdat er ook veel agenten in de nacht op de been waren, kon snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen, zei Struijs.