Nog twee mensen vast na mishandeling politieagenten in Baarn

De andere persoon die nog vastzit, is een man die een agent een trap in zijn gezicht gaf en een andere agent in zijn arm beet. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Tegen nog drie anderen is proces-verbaal opgemaakt, onder andere voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Een 15-jarige jongen die werd aangehouden, is inmiddels weer vrijgelaten.

Cobra 6-staven en kruit

In de caravan werden wat cobra 6-staven gevonden en een potje kruit. De agenten zijn in het ziekenhuis nagekeken, maar konden allemaal weer aan het werk.