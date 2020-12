Volwassen kerels in de rij voor knalerwtjes, maar de vuurwerkfanaat gaat toch knallen

Bij de supermarkt in Huissen waren ze vanochtend al helemaal uitverkocht. "Er is geen knalerwt of grondtol meer over. Het kindervuurwerk vloog echt de winkel uit", zegt Martin Reuselaars, eigenaar van de Jumbo-vestiging.

Volwassen kerels in de rij

Vanwege de coronauitbraak is dit jaar alleen klein vuurwerk toegestaan. Zoals fonteinen, grondbloemen en sterretjes. Ander vuurwerk is verboden, want het risico op gewonden moet zo klein mogelijk zijn om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten.

Supermarkt-eigenaar Reuselaars had het categorie-1-vuurwerk overgenomen van een vuurwerkhandelaar uit het dorp. Een gouden zet. "Het is echt een megasucces. We hadden de afgelopen dagen klanten uit Utrecht en Amsterdam. Ook volwassen mannen."