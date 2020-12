Storing bij Staatsloterij: loten kopen was tijdelijk niet mogelijk

Wie op het laatste moment nog een staatslot wilde kopen, had pech: de Staatsloterij kampte met een grote technische storing waardoor de verkoop van loten niet mogelijk was. Rond 14.45 uur vanmiddag was het probleem opgelost.

Wat de oorzaak van de storing was, kan de Staatsloterij niet zeggen. Een woordvoerder verwacht niet dat het te maken heeft met de drukte. "Het is ieder jaar druk op de laatste dagen van het jaar, veel mensen besluiten op het laatste moment nog een lot te kopen. De technische capaciteit is daar wel op ingericht." Mensen tot 19.00 uur vanavond de tijd om een lot te kopen.