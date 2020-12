Burgemeester Groningen heeft lachers op de hand met komische nieuwjaarsvideo

"Het was enorm genieten afgelopen jaar", begint de burgemeester het filmpje met komische toon. We zien de 61-jarige burgervader met oorwarmers op in de tuin achter z'n iPad aan het werk. "Lekker thuiswerken en online vergaderen in de tuin. En dan krijgen we ook nog een extra speciale jaarwisseling", zegt hij.

Inmiddels is de video al meer dan 200.000 keer bekeken. De reacties zijn veelal lovend. "Geef mij zo'n burgemeester", schrijven Twitteraars.

Filmpjes maken

"De burgemeester is sinds de coronacrisis begon dit soort filmpjes gaan maken. Hij vindt het leuk om te doen en het is een goede manier om met je inwoners te communiceren", zegt zijn woordvoerder Natascha van 't Hooft.

"Dat is begonnen toen hij vragen van kinderen over corona is gaan beantwoorden. We hebben een speciale afdeling die de filmpjes draait en monteert. Maar de burgemeester verzint het vooral zelf. Hij vindt het ook heel leuk om te doen. En het werkt."