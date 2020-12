Foto van Joyce's overleden oma gebruikt door WhatsApp-oplichters

Joyce's oma is in maart overleden aan corona. "Het was zo'n lieve oma, ik zag haar bijna dagelijks. Het doet nog steeds heel veel verdriet."

Carnaval

Als eerbetoon voor haar lieve oma, had Joyce haar verhaal ingestuurd met een foto van de 79-jarige oma Willy voor een online gedenkboek van Omroep Brabant. De fraudeurs hebben de foto daar waarschijnlijk vandaan gehaald. "Het was zo'n mooie en dappere oma en daarom wilde ik haar dat laatste eerbetoon geven."

"Ze had longziekte COPD maar stond nog vol in het leven. Ze heeft begin dit jaar nog carnaval gevierd. Toen ze corona kreeg, wisten we het eigenlijk al dat dat nooit goed kon aflopen. Ze is na één dag gestorven."