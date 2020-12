Geen vuurwerk, feesten of gekus – maar oud en nieuw overslaan maakt ongelukkig

Geen slobberwijnen

Bij een leuk spel hoort een lekkere traktatie. En daar trekken we sinds de corona-uitbraak vaker onze portemonnee voor. We drinken thuis meer alcohol. En betere, zegt Ron Andes van de Koninklijke Slijtersunie.

Vanaf eind maart tot eind september lag de omzet in alcoholhoudende dranken 14 procent hoger dan in de eerste weken van 2019, blijkt uit cijfers. "Door de lockdown kiezen we vaker voor een duurdere wijn of betere champagne. Het aantal mensen dat 10 euro of meer uitgeeft aan een wijntje is verviervoudigd."

Aldiwijntjes en slobberwijntjes blijven in trek, maar steeds meer mensen verwennen zichzelf met een goede wijn of likeur van de slijter. "En dat zien we ook met oud en nieuw."