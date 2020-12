Tien dagen tot vaccinatie begint, maar GGD zoekt nog dringend prikkers

Moeilijk?

Moeilijk is het prikken niet, zegt huisarts Job Nievaart. "Technisch gezien zou mijn dochter van 5 jaar het kunnen." Maar je moet volgens Nievaart wel bevoegd zijn om te mogen prikken.

"Bij ieder persoon moet je op dezelfde plek prikken en daar kun je niet naast zitten. Het is net als een naald in een speldenkussen prikken. Je moet even kijken of je niet in een bloedvat zit, dus je moet het zuigertje iets naar achter te trekken. En dan moet je het durven en doen."

Speciale prikopleiding

Als doktersassistente of verpleegkundige ben je bevoegd. Om te prikken hoef je niet BIG-geregistreerd te zijn, zegt Nievaart. "De GGD is te laat om nu mensen nog helemaal op te leiden. Ze zullen mensen zoeken die het al kunnen en waarbij het prikken nog even opgefrist moet worden. In mijn ogen hebben we genoeg mensen in Nederland die dit kunnen doen."

Randstad laat weten een speciaal opleidingstraject voor prikken te ontwikkelen. "Dan kan iedereen die dat wil zich laten omscholen tot vaccineerder. Dit is het moment dat we mensen zo snel mogelijk willen opleiden tot een vak in de zorg."