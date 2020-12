Nederlanders pessimistischer over elkaar, optimistischer over politiek

Voelden we in maart nog massaal dat we 'samen' de coronacrisis zouden doorstaan, inmiddels is van dat gevoel weinig meer over. Het optimisme over anderen is omgeslagen in pessimisme. Maar het vertrouwen in de politiek is juist groter dan voor de crisis.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vier keer per jaar met een representatieve steekproef peilt hoe Nederlanders van 18 jaar en ouder denken over elkaar, de politiek en de economie. Saamhorigheid Uit het onderzoek bleek in april nog dat veel mensen hoopvol waren. De besmettingscijfers daalden, er was een groot gevoel van saamhorigheid en de regering trad in de ogen van de respondenten daadkrachtig op. Maar in oktober was dat optimisme omgeslagen in pessimisme. De coronacijfers stegen, de aanpak van de regering werd te traag gevonden en de saamhorigheid van april was weg. Ook maakten veel mensen zich zorgen om de economie. Het SCP verwacht dat de stemming in december nog hetzelfde is, al kan het vooruitzicht op een vaccin mensen iets optimistischer stemmen. Een van de dingen die respondenten aangeven, is dat ze zich zorgen maken over de omgangsvormen en een gebrek aan respect – een gevoel dat in april juist naar de achtergrond was verdwenen. Veel mensen maken zich zorgen over anderen die zich niet aan de maatregelen houden, en een meerderheid is bang dat de crisis de tegenstellingen tussen groepen vergroot. Tegenstellingen Ook zijn er zorgen over de bestaande tegenstellingen tussen jong en oud en arm en rijk, de sociale en economische gevolgen van de maatregelen en de gevolgen van stress en isolement. Mensen hebben het gevoel dat de lontjes korter worden. Overigens waren zorgen over tegenstellingen, gebrek aan respect, omgangsvormen en kortere lontjes er ook voor de coronacrisis. Opvallend is dat het vertrouwen in de politiek juist groter is dan voor de coronacrisis. Dat vertrouwen steeg sterk in het begin van de coronacrisis. In juli daalde het, maar alsnog blijft het groter dan in het begin van het jaar – nog voordat het coronavirus naar Nederland kwam. Harde werk politici De respondenten hebben nu een positievere indruk van de competenties van politici en denken vaker dat politici oog hebben voor het landsbelang. Ze noemen de corona-aanpak, de goede bedoelingen en het harde werken van politici als redenen om de regering te vertrouwen. Het vertrouwen in de politiek is het grootst onder mensen die bang zijn voor een besmetting met het coronavirus. De kritiek is wel gegroeid: vooral op de aanpak van de crisis. Een deel van de respondenten vraagt zich af of de regering wel op tijd heeft ingegrepen of stelt vragen bij de logica achter de maatregelen. In oktober vond een meerderheid dat de overheid streng moest zijn en er hardere maatregelen moesten komen, een kleine groep vond de maatregelen te ver gaan. Hoe gedacht wordt over de laatste maatregelen van december, is niet gepeild.