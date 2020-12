Hoe lang ben je beschermd na het krijgen van het vaccin?

Dat is in ieder geval nu de bedoeling. Belgische virologen gaan onderzoeken of er niet meer tijd tussen de eerste en tweede prik kan zitten, zodat meer mensen een eerste kunnen krijgen. Hoogleraar vaccinologie in Groningen Anke Huckriede vindt dat risicovol.

Immunologisch geheugen

De eerste prik geeft al wel enige bescherming, maar niet bekend is hoe lang die precies aanhoudt, zegt Huckriede. Maar als de werking van de eerste prik is verdwenen op het moment dat je de tweede krijgt, kan het zijn dat het 'immunologisch geheugen' is verdwenen, zegt zij. Dan zou je de eerste prik dus voor niets hebben gehaald. De tweede prik moet worden gegeven om de bescherming zo goed mogelijk te laten zijn.