Ondanks verbod toch overlast vuurwerk: 'Emoties op straat zijn heftiger'

Een vuurwerkverbod? Niet bij Peter in de Boerhaavelaan in de Utrechtse wijk Ondiep. "Elke avond rond 21:00 uur gaat het los. Knallen en grote vuurpijlen vliegen de lucht in", zegt de Utrechter. "Ik zie ook geen politie, die hebben denk ik ook wel wat anders te doen."

Wie de daders zijn? "Die zie je niet joh. Zodra die pijl de lucht in is, zijn de lui alweer gevlogen. Dat belooft nog wat voor oud en nieuw. Al is het wel wat minder dan vorig jaar. Toen ging het de hele dag door."

Vuurwerkoverlast

De gemeente Utrecht laat desgevraagd weten dat er dit jaar meer meldingen over vuurwerkoverlast zijn dan vorig jaar. Ook in Amsterdam en Leeuwarden zien ze meer meldingen. Of er ook daadwerkelijk meer vuurwerk wordt afgestoken, is niet duidelijk. Het kan ook zo zijn dat de bereidheid om vuurwerk te melden nu hoger is vanwege het totale verbod.

Eén ding is wel duidelijk voor Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond: het wordt spannend de komende dagen. De boa's zijn samen met de agenten verantwoordelijk voor de handhaving van het vuurwerkverbod. "Deze dagen kunnen bepalend zijn voor de komende jaarwisseling, en over hoe die gaat verlopen", zegt Lakenman.

Een kleine voorspelling? Daar durft hij nog niet aan. "Maar als je naar plaatsen als Urk en Veen kijkt, word je wel somber." Daar is het al dagenlang onrustig door overlast van vuurwerk.