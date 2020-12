De mooiste momenten van 2020: 'Na 3 maanden mocht ik m'n zusje weer zien'

De toevallige passant van Lilian

Hét moment uit 2020 van Lilian was het moment dat er een onbekende motorrijder langskwam. Ze begon eind vorig jaar vol goede moed met haar foodtruck met Surinaamse specialiteiten. Na alles goed te hebben geregeld had zij begin dit jaar veel zin om hard aan de slag te gaan. Maar alle festivals werden afgelast, en dus bleef er van het werk van Lilian weinig over. Een standplaats in Ridderkerk was het enige.

Tot er een motorrijder langskwam. "Een man op zijn motor stopte, proefde allerlei dingen en belde vervolgens meteen een vriend van hem, of wij niet bij de motorzaak in Barendrecht moesten komen staan." Een lot uit de loterij, want bij die motorzaak komen veel hongerige motorrijders, en dus was de onderneming van Lilian gered. "En ze zijn allemaal superenthousiast, heel erg leuk", zegt Lilian.

Lilian noemt de passant 'de reddende engel', want haar beginnende onderneming had geen buffer om de klappen op te vangen. "Het was een heel zwaar jaar voor de horeca, ook voor ons, maar gelukkig hebben we het gered."