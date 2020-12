Noodverordening moet rust herstellen in Veen

In het Brabantse Veen is tot en met komende zaterdag een noodverordening van kracht. De gemeente hoopt daarmee de rust in het dorp te herstellen. In Veen is het al drie avonden op rij onrustig.

Veen staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij het in het verleden weleens uitliep op rellen. Ook nu ging het meerdere dagen mis. Gisteren gingen auto's in vlammen op en werd er vuurwerk afgestoken, waarna de brandweer zodanig werd gehinderd door een groep jongeren dat blussen onmogelijk was. HulpverlenersĀ bekogeldĀ Ook een dag eerder werden hulpverleners gehinderd in hun werk en bekogeld met vuurwerk. De hulpverleners moesten zich daardoor terugtrekken en konden pas later terugkomen om hun werk te doen. Lees ook: Opnieuw onrustig in Veen, auto in vlammen op De noodverordening die per direct van kracht gaat, houdt in dat mensen van buiten het dorp worden geweerd. Ook geldt er een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreden staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro.