Groep experts: 'Overheid moet oproepen om vitamine D te gaan slikken'

De afgelopen maanden zijn er verschillende verkennende studies gedaan naar het verband tussen een gebrek aan vitamine D en het coronavirus. Een recent onderzoek is dat van Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois, waar RTL Nieuws ook over schreef.

De onderzoekers concludeerden dat patiënten in landen met veel doden, zoals bijvoorbeeld Italië en Spanje, beduidend lagere vitamine D-waarden hadden dan patiënten in landen waar de sterfte lager is.

Oproep

In het AD springen talloze experts vandaag weer in de bres voor de vitamine en spreken over een unieke werking. De overheid zou mensen moeten oproepen om preventief de vitamine te gaan slikken, vinden ze.

"In de wetenschappelijke wereld groeit de eensgezindheid over de belangrijke rol van vitamine D", zegt Manfred Eggersdorfer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).