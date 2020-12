Politie vindt menselijke resten in afgebrande boshut Brabantse bossen

De politie heeft tussen het puin van een verwoeste spottershut in de bossen van het Brabantse Luyksgestel menselijke resten gevonden. Dat vermoeden was er gisteren al nadat de spottershut was geëxplodeerd.

Agenten en brandweerlieden ontdekten de afgebrande boshut in de bossen bij de Belgische grens tijdens een zoektocht naar een vermiste man. Voorafgaand aan de brand in de hut lijkt een explosie te zijn geweest. Er zijn nog veel vragen: zo is de identiteit van de overleden persoon nog niet vastgesteld. Ook de oorzaak van het overlijden van de man is nog niet duidelijk. Lees ook: Politie stuit op mogelijk menselijke resten in uitgebrande spottershut Veel vragen De politie houdt momenteel rekening met allerlei scenario's, schrijft Omroep Brabant. De natuurliefhebber was waarschijnlijk woensdag aan het einde van de avond het bosgebied ingetrokken met zijn fiets. Voorafgaand aan de brand lijkt er een explosie te zijn geweest. Omdat er asbest is vrijgekomen, heeft de politie de omgeving rondom de hut afgezet.