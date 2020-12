Horeca worstelt met kerstmenu's: 'Bestellingen voor 18 man, dat kan echt niet'

De horeca-eigenaar schat dat van de 300 mensen, zo'n 70 mensen zich niet aan de regels houden en met te veel mensen op een adres kerst vieren. "Mensen geven het ook toe en zeggen dat ze het ervoor over hebben. Het zijn vaak slimme, chique mensen die allemaal hun eigen smoesje hebben. Omdat het zo'n naar jaar was, nemen ze met kerst maar het risico om toch met de hele familie te gaan zitten."

Opvallend grote bestellingen

Bij restaurant Chiel in Zutphen zien ze ook een paar grote bestellingen. "Het hoogste aantal tot nu toe is 12 per adres. Mensen zeggen er niet bij of ze zich aan de regels houden, dus je kunt er ook niet zomaar over oordelen", zegt een medewerker.

In restaurant de Vroolijke Frans in het Gelderse Brummen rennen ze deze dagen ook de benen onder hun lijf vandaan. Maar in Brummen lijken de mensen zich goed aan de regels te houden, vertelt de restauranteigenaar. "We hebben 540 kerstmenu's die besteld zijn. Gemiddeld wordt er per adres door vier personen besteld. Het lijkt dus achter de deuren allemaal goed te gaan."

De eigenaar heeft zelfs klanten gehad die na de toespraak van premier Rutte hun bestelling hebben gecanceld omdat de bestelling voor te veel personen was.