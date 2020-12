Ex-machinist (60) veroordeeld voor seks in de trein met minderjarige jongen

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2000 toen de jongen 14 jaar oud was. De jongen was zeer geïnteresseerd in treinen en wilde graag een keer in de cabine van de Thalys kijken. Dat mocht van de man.

Treinritjes naar Brussel

Maar daarbij bleef het niet. De twee hielden contact en de jongen reed al snel mee in de trein naar Brussel, en 'na verloop van tijd begon de verdachte over seks te praten en vonden tijdens de treinritjes seksuele handelingen plaats', schrijft de rechtbank in een persbericht.