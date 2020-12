In quarantaine met kerst: deze mensen moesten hun plannen afzeggen

Robbert-Jan (15) zou koken voor zijn opa en oma

Ook Robbert-Jan (15) uit Bodegraven moest zijn plannen op het laatste moment wijzigen. Hij volgt een kookopleiding en zou uitgebreid gaan koken voor zijn ouders, zusje en opa en oma. Maar begin deze week werd zijn vader ziek. De test was positief. Vanochtend zijn ook zijn moeder, zusje en hijzelf getest. "Ik heb keelpijn en ben soms erg benauwd. Gisteren had ik ook koorts. Mijn moeder en zusje hebben soortgelijke klachten, dus ik ga ervan uit dat we het allemaal hebben."

Opa en oma werden maandag meteen afgebeld en ook de kookplannen gingen in de koelkast. "Ik zou kalkoen maken, een hele, zoals je in films ziet. We eten morgen waarschijnlijk wel iets anders dan normaal, maar wel een stuk eenvoudiger dan de bedoeling was."

Als zijn moeder, zusje en hijzelf positief getest worden, dan zit daar een voordeel aan: dan mag vader kerst vieren met het gezin. "Hij zit nu al sinds maandag op zijn kamer. Hij is wel ziek, maar niet heel ernstig, dus het zou fijn zijn als hij met kerst beneden kan zijn. Dan spelen we spelletjes en kijken we een film of zo."