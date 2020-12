Kerst 2020: misschien een flats natte sneeuw, maar vooral wind en regen

Wat er wél aankomt, is regen en wind. Veel van beide zelfs. Vanaf zaterdagmiddag, Tweede Kerstdag, komen er flink wat buien over ons land en trekt de wind aan. Zelfs een storm wordt niet uitgesloten. Daarvoor moet het een uur lang windkracht 9 zijn. Vooral zondag is daar kans op.

Wandeling op Eerste Kerstdag

Wie nog buiten wil genieten van de kerstdagen, moet op Eerste Kerstdag de wandelschoenen aantrekken. "Dan is het wel aardig. Het is wel fris, een graad of 6, maar er valt wel een wandelingetje te maken", zegt Marc de Jong van Buienradar.