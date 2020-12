'Kans op overlijden in ziekenhuis aan corona bijna gehalveerd'

Mensen met corona die worden opgenomen in het ziekenhuis lopen tijdens de tweede golf fors minder kans te overlijden aan het virus, blijkt uit onderzoek in acht Nederlandse ziekenhuizen. Verder in dit liveblog: alle vliegpassagiers uit gebieden waar een verhoogd risico op corona geldt, moeten vanaf 29 december een negatieve coronatest kunnen laten zien.

De hoofdpunten: Zwitserland is op diverse plaatsen begonnen met het inenten van burgers tegen Covid-19. In Servië wordt daar vandaag mee gestart.

De haven van Dover gaat weer open voor vrachtwagens die de oversteek willen maken naar Frankrijk

Trump weigert handtekening onder 'schandalig' coronasteunpakket te zetten

Reizigers uit Verenigd-Koninkrijk en Zuid-Afrika mogen Nederland weer in