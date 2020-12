Vrouw rekent megabedrag van 364 euro niet af met handscanner bij Jumbo

De winkeldief had volgens de Leeuwarder Courant voor 142,24 euro aan producten afgereken, goed voor 218 artikelen. Het personeel rook onraad, de vrouw moest haar tassen legen. Toen de producten nog eens werden gescand door het winkelpersoneel, stond er een bedrag van 506,25 euro op de bon. Diefstal van liefst 364 euro dus.

Vaste klant

Volgens de Leeuwarder Courant was de vrouw een vaste klant van Jumbo aan de Spoorstraat in Harlingen. Ze was vroeger zelf ook supermarktmedewerker.

De 29-jarige vrouw heeft een winkelverbod van twee jaar gekregen. Volgens de bedrijfsleider is er de laatste tijd een zogenoemde challenge onder jongeren in de Friese stad gaande om zo veel mogelijk blikjes en energiedrank te jatten. "Sindsdien zitten we er bovenop", zegt de bedrijfsleider tegen de Friese krant. Met camera's en undercoverbeveiligers wist de supermarkt de dief te ontmaskeren.

RTL Nieuws benaderde de bedrijfsleider maar die wilde vandaag de media niet meer te woord staan. "Hij is er moe van en wil nu rustig op de bank liggen", zegt een supermarktmedewerkster.