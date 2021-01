JanHenk had een leven vol trauma's en wandelde 's nachts van stress: 'Nu is er rust en hoop'

Dit verhaal, dat van Rotterdammer JanHenk Almeloo (39), is geen verhaal over verdriet, over gemiste kansen of over spijt. JanHenk wil maar één ding. Dat als jij dit verhaal hebt gelezen, je een gevoel hebt van hoop. Want ook al is het leven soms moeilijk, en soms héél moeilijk, herstel is altijd mogelijk. "En herstel is iets anders dan genezing. Je kunt altijd íets van je leven terugpakken of iets nieuws beginnen."

Gebalde vuisten, altijd

JanHenk zegt het zonder na te denken. Wat hij zelf heeft teruggepakt van zijn leven? "Rust." Hij had het al jaren niet, en het afgelopen jaar verdween het helemaal. Herbelevingen, nachtmerries, zo erg dat hij niet naar bed durfde te gaan. Maar ook overdag was er altijd spanning. Continu gebalde vuisten, altijd in de houding om te gaan, nooit comfortabel op de bank. "De bank heb ik afgelopen maand pas weer ontdekt", zegt hij met een lach aan de keukentafel, terwijl hij probeert hond Spike rustig te krijgen. "Een gezelschapshond hoor, geen hulphond." JanHenk zegt het er maar even bij.