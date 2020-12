Meisje verzwijgt corona voor agenten: 'Boosheid en irritatie'

Eén van de agenten schrijft dat ze het meisje van 15 jaar om half vier 's nachts tegenkwamen op de fiets. Ze leek verward door Meppel te fietsen. "Omdat wij ons zorgen maakten, hebben wij haar gevraagd mee te fietsen naar het bureau", schrijven de agenten op Instagram.

Mondkapje

"In de ontvangsthal hebben we een kort gesprek gevoerd op ruime afstand over hoe het met haar gaat en hoe het op school gaat met alle coronamaatregelen. Het meisje vertelde niets bijzonders. Zij had een mondkapje op en haar handen waren ontsmet."

Maar toen haar vader op het politiebureau kwam om zijn dochter op te halen, kregen de agenten te horen dat het hele gezin in quarantaine was omdat het meisje corona had. "Boosheid, irritatie en een ongerust gevoel namen de overhand", schrijft de agent. "Het meisje is het bureau uitgestuurd en haar vader heeft haar meegenomen."