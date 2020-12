GGD-arts: 'Nog steeds uitbraken verpleeghuizen door besmette bezoekers'

Je zou zeggen dat mensen zo langzamerhand beter moeten weten, begint GGD-arts Brahma zijn verhaal. "Maar nog niet iedereen gaat er verstandig mee om. Sommige mensen doen toch hun eigen ding. Ik word er verdrietig van."

De arts infectieziektebestrijding hoort nog steeds verhalen van verpleegkundigen die opbellen om te melden dat er in de instelling corona is. "Vervolgens blijkt dan uit ons bron- en contactonderzoek dat medewerkers met klachten tóch zijn gaan werken. Zonder maximale bescherming."

Bezoekers niet eerlijk

Een ander schrijnend voorbeeld in een oudereninstelling: "Dat er een bezoeker is geweest mét klachten, die wist dat hij positief was. En daarna is er dan een uitbraak en verspreidt de corona zich ook over andere afdelingen. Mensen worden heel ziek en moeten zelfs opgenomen worden. Hartverscheurend."

De GGD-arts kan in dit specifieke voorbeeld niet zeggen of er doden zijn gevallen, maar er zijn zeker bewoners heel ziek geworden. Hoe vaak zoiets voorkomt? "We hebben geen precieze getallen, veel mensen zeggen het ook niet eerlijk als ze dit doen. Maar het komt nog altijd voor dat op deze manier besmettingen in instellingen ontstaan."