'Ontelbare tranen': Karlijn had tientallen interviews met corona-nabestaanden

28 april, 19.00 uur 's avonds: een uur lang kippenvel over mijn hele lichaam, ik herinner het me nog goed. Een uur lang sprak ik met een man – normaal zo sterk en stoer – die vol zat met verdriet en ongeloof. Hassan heette hij, en hij had in negen dagen tijd zijn vader, moeder en oom verloren door het coronavirus.

Achtbaan

"Sorry als ik te veel praat", waarschuwde hij nog aan het begin van het gesprek. Daarna werden er vrijwel geen vragen meer gesteld. Hassan vertelde aan één stuk door over de achtbaan waar hij de afgelopen weken in had gezeten.

Hij vertelde hoe hij elke dag van de begane grond van het ziekenhuis – waar zijn moeder lag – naar de derde verdieping liep om zijn vader te zien. Dat zijn vader was overleden toen hij net even de kamer uit was, dat zijn oom er drie dagen later opeens niet meer was, en dat hij urenlang de hand van zijn moeder had vastgehouden op de intensive care tot ook zij overleed.

'In welke hel was ik beland?'

Er was geen tijd voor rouw, hij kon alleen maar rennen. "In welke hel was ik beland?", vroeg Hassan zich hardop af tijdens ons gesprek. Gelukkig verplichtte hij mij niet tot antwoorden, ik had niet geweten wat ik moest zeggen.