Werken in de supermarkt: 'Meeste klanten blijven wél vriendelijk'

"Je hebt twee soorten klanten: de dankbare klanten, dat is veruit de grootste groep. Die zijn wél heel vriendelijk en blij met het feit dat ik de mandjes schoonmaak. En ze houden zich goed aan de regels. Maar er zijn ook mensen die al die regels maar irritant vinden. Die doen heel denigrerend. Niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal: ze gooien de mandjes naar me terug in plaats van dat ze ze op een stapel zetten. Dat is wel vervelend om mee te maken."

"Toch ben ik heel blij dat ik hier sta. Mijn vorige baan werd een maand geleden opgezegd, en het is best moeilijk om werk te zoeken in deze tijd. Dus ik ben dankbaar dat ik hier zo snel aan de slag kon."