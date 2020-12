Mee met pakketbezorger Alieke: 'Bekaf, en dat voor 11,50 bruto per uur'

11.30 uur

We gaan de stad uit, het buitengebied in. Grote boerderijen, eindeloze weilanden, en oprijlanen waar de koning jaloers op zou zijn. Linda staat al voor het raam te wachten op haar pakketje: "Jaaaa! Mijn kerstcadeau voor de kinderen. Zo blij dat het op tijd is. Dit is een topbezorgster." Een blije klant.

Alieke glundert, maar is alweer onderweg naar de buren. Het begint wat te regenen, maar daar laat ze zich niet door tegenhouden. "Ik heb altijd een handdoek in de bus liggen. Om me even te drogen."