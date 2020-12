Dwayne mist begrafenis moeder door sluiting Britse grenzen: 'Onmenselijk'

Geëmotioneerd doet Dwayne (33) uit hazerswoude-Dorp zijn verhaal. Het is inmiddels een jaar geleden dat hij zijn moeder zag. In april wilden ze erheen, in de zomer nog een keer, en toen eind september. Maar keer op keer ging de reis niet door omdat de coronamaatregelen werden aangescherpt. En nu is het te laat.

Steeds opgekrabbeld

De gezondheid van Dwaynes moeder Kathryn was al jaren niet goed. Dat was een van de redenen dat ze afgelopen jaar zo voorzichtig waren met haar te bezoeken. "Ik dacht: nu maar even uitkijken, het risico is voor haar te groot. Achteraf is het onverdraaglijk, waren we nou maar wel gegaan."

Kathryn had een longaandoening en epilepsie, waardoor ze meerdere keren in het ziekenhuis belandde. Maar elke keer krabbelde ze weer op. Tot begin deze maand. "Mijn moeder woonde bij mijn oma in Engeland, ze zorgden voor elkaar. Op 4 december belde oma, waarna ik een ambulancebroeder aan de telefoon kreeg. Mijn moeder was overleden. Ze was 59."