Flinke stijging coronapatiënten op intensive care, 57 extra in een week

"Het aantal meldingen per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 18-24 jaar", meldt het RIVM. "Het aantal mensen dat zich heeft laten testen steeg met 8,4 procent naar 509.644 in de week van 14 tot 20 december, maar ook het percentage mensen dat positief testte nam toe, van 12,1 procent in de week van 7 tot en met 13 december naar 13,6% in de week van 14 tot en met 21 december."

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is ook gestegen, meldt het RIVM. "In de week van 4 december waren er ruim 122.000 besmettelijke personen in Nederland. Een stijging van 32.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor."