Een jaar geleden kon Maurice niets, nu speelt hij Uno met zijn kinderen

Komend jaar hoopt Tessa Maurice naar huis te kunnen halen. "Hij is er nu al weleens een paar uur, maar er zijn veel veranderingen nodig aan het huis voordat hij hier echt weer kan wonen. De woonkamer is bijvoorbeeld niet groot, als Lou kruipt en Maurice raakt door een spasme de knop van zijn rolstoel aan waardoor die begint te rijden... ik moet er niet aan denken. Ook is er beneden geen slaapkamer of badkamer."

Rolstoelbus

Ze is een crowdfundingsactie gestart, waarmee in een paar dagen al bijna 100.000 euro is opgehaald. Dat geld is bedoeld voor een rolstoelbus, zodat ze als gezin wegkunnen. En voor aanpassingen die nu of in de toekomst nodig zijn en niet worden vergoed door de gemeente. "Tot nu toe is daar geen sprake van, de gemeente denkt heel goed mee. Maar stel dat we in de toekomst iets niet vergoed krijgen, of we moeten naar een andere gemeente verhuizen omdat ons huis niet verbouwd kan worden en daar wordt minder vergoed? Dat we dit geld achter de hand hebben, geeft ons rust."

Maar eerst komen de kerstdagen. Het gezin gaat naar het revalidatiecentrum. Dit jaar kan Maurice zijn kinderen een cadeau geven, een cadeau uitpakken dat hij zelf krijgt, zijn duim opsteken als hij er blij mee is. En hij kan Uno met ze spelen.

Doorzettingsvermogen

"Wie hem op straat zou zien, zou denken: wat een ellende. En die is er ook. Maar ik zie het wonder dat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Elke stap die hij met zijn doorzettingsvermogen kan zetten."