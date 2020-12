Kerstreclames supermarkten bomvol vlees: 'Het wordt alleen maar meer'

Als je niet wegzapt bij de start van een reclameblok, kun je er niet omheen. In de spotjes van Jumbo, Plus, Aldi of Lidl worden zonder uitzondering kleurrijke, sappige en grote stukken vlees opgediend. Albert Heijn doet het anders. In de commercial van AH wordt het stuk vlees alleen in de verpakking getoond. "Hiermee zet je echt iets bijzonder op tafel", is de begeleidende tekst.

'We gaan onszelf verwennen'

In de tv-reclames is het vlees een manier om het kerstgevoel in te brengen. Want emotie, daar draait het volgens retaildeskundige Paul Moers om in de kerstreclames van dit jaar. "Want we gaan onszelf na dit jaar ongelooflijk verwennen. De omzetten dit jaar zullen veel hoger zijn dan normaal. En daarin is vlees altijd belangrijk geweest."

Veel supermarkten tonen vlees in de reclames, zo is hier te zien: