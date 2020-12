Hoe gaat coronajaar 2020 de boeken in? 'Dat ligt aan de afloop'

Hoe we over tien of twintig jaar terugkijken op 2020, ligt volgens Van Bree aan de afloop. "Als we straks een vaccin hebben en alles weer bij het oude is, zal het in de geschiedenisboeken anders beschreven worden dan wanneer we nog jaren met corona te kampen hebben. Wat dat betreft worden de komende maanden cruciaal."

En zullen we ons deze periode dan herinneren als zwaar en donker? "Ook dat hangt af van de afloop", zegt Van Bree. "Je kunt het zien als het beklimmen van een berg. Als je ermee bezig bent, is het zwaar en denk je: waar ben ik aan begonnen? Maar als je eenmaal aan de top bent, vergeet je al snel hoe erg het was. Dat zal met deze coronacrisis ook zo zijn."

'Historisch jaar'

Ook volgens Marianne de Soeten, geschiedenisdocent van het jaar, gaat 2020 als een historisch jaar de boeken in. "Geschiedenis wordt pas achteraf geschreven. Maar corona raakt zoveel mensen, en het is mondiaal. Wij gaan ons 2020 herinneren als het jaar dat corona onze levens op de kop zette."