Pfizer-vaccin goedgekeurd, inenten in Europa kan beginnen

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht stelt dat dit een zeer belangrijke stap is. "We hebben nu echt iets in handen waarmee we het virus te lijf kunnen gaan. Dit moet ons uit deze crisis gaan helpen."

Eerste doel: minder mensen in ziekenhuizen

Bruijning zegt dat het nu wachten is op het moment dat een grote groep kwetsbare mensen gevaccineerd is. "Dan kun je echt gaan zien dat er minder mensen in de ziekenhuizen terechtkomen en dat de druk in de zorg omlaag gaat." Dat duurt nog wel even, zegt ze. "Want van het Pfizer-vaccin heb je twee prikken nodig. Daar zit enige tijd tussen. En daarna duurt het nog twee weken voordat je echt bent beschermd. Dat betekent dat de mensen die het eerst aan de beurt zijn vanaf eind februari beschermd zijn tegen het virus."

Op de besmettingscijfers hebben de vaccinaties voorlopig geen effect, zegt Bruijning: "Dat ga je pas zien als ook een groot deel van de jongere en gezonde mensen gevaccineerd is, en dat duurt nog maanden. Dus om de besmettingen omlaag te krijgen, moeten we vooral de coronamaatregelen goed opvolgen."