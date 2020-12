Hoe weten de Britten dat de mutatie 70 procent besmettelijker is?

3. Hoe ver is het al verspreid?

In Nederland is in ieder geval één persoon besmet geweest met de mutatie. Dat was begin december, en dus kan niet worden uitgesloten dat het virus zich al verder door de maatschappij heeft verspreid. Marcel Levi is directeur van meerdere ziekenhuizen in Londen, hij zei gisteren dat we ons ook geen illusies moeten maken. "Deze variant is ook al in Nederland opgedoken. Het virus houdt zich niet aan grenzen, het heeft geen paspoort."

Ook in andere landen zijn gevallen bekend. Bijvoorbeeld Denemarken en Australië hebben gevallen gemeld, meldt het kabinet. Maar de kans is aanwezig dat het ook al in andere landen is aangekomen.